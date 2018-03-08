فرنسا: سنرد إذا ثبت استخدام الكيمياوي في سوريا

طالب وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان روسيا وإيران مجدداً الخميس، باستخدام نفوذهما على سوريا لضمان احترامها قرار الأمم المتحدة الداعي لوقف إطلاق النار لمدة 30 يوماً.

كما شدد الوزير على أن فرنسا سترد إذا ثبت استخدام أسلحة كيمياوية أدت لسقوط قتلى.

وكانت المعارضة السورية وفصائل مسلحة في #الغوطة_الشرقية ، الجيب الأخير للمعارضة قرب دمشق، أكدوا أن النظام السوري استخدم غاز الكلور وغازات كيمياوية أخرى في مناطق متعددة، لافتين إلى أن عدة حالات اختناق بالغاز السام سجلت في الفترة الأخيرة.

وقد شن النظام السوري منذ أكثر من أسبوعين هجوماً برياً وجوياً عنيفاً على الغوطة، ما أدى إلى سقوط حوالي 800 قتيل بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.