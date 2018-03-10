أردوغان يدعو الناتو للتدخل عسكريا في سوريا

انتقد الرئيس التركي رجب طيب #أردوغان عدم دعم حلف شمال الأطلسي #الناتو لعملية بلاده العسكرية المستمرة ضد المقاتلين الأكراد في #سوريا.

ومتحدثا إلى أنصاره السبت، تساءل أردوغان "يا حلف الناتو، أين أنت؟"، واتهم الحلف بازدواجية المعايير.

وقال أردوغان إن #تركيا كانت ترسل جنودا إلى مناطق الصراع عندما يطلب منها ذلك، لكنها لم تتلق في المقابل أي دعم.

وشنت تركيا هجوما عسكريا منفردا ضد وحدات حماية الشعب الكردية السورية يوم 20 يناير/كانون الثاني، لتطهير جيب #عفرين شمال غربي سوريا.

وتعتبر #أنقرة وحدات حماية الشعب منظمة إرهابية، بيد أن حلف الناتو والولايات المتحدة يدعمانها في مكافحة تنظيم #داعش.

وحث أردوغان الناتو على تقديم المساعدة لتركيا، بقوله إن حدود البلاد "مهددة الآن".