بعد شهرين على استهدافها.. هجوم جديد على قاعدة حميميم

شنت طائرات بلا طيار هجوما جديداً على القاعدة الروسية الأكبر بـ #سوريا في مطار #حميميم العسكري في مدينة جبلة، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وبحسب ما أكدت مصادر متقاطعة للمرصد، فإن القوات الروسية المتواجدة في قاعدة حميميم تمكنت من إحباط الهجوم الذي تعرضت له من قبل طائرات مسيّرة دون الإعلان عن سقوط خسائر بشرية.

وكان المرصد قد ذكر في بداية هذا العام أن ريف مدينة جبلة في اللاذقية ومحيطها، وتحديداً مطار حميميم العسكري، شهد استنفاراً من قبل القوات الروسية وقوات النظام وحلفائها بعد ساعات من استهداف مطار حميميم العسكري بواسطة طائرات مسيرة عن بعد.

وأكدت المصادر أن استنفار الروس في مدينة جبلة هو لمحاولة تأمين أكبر لمطار حميميم العسكري والحيلولة دون تنفيذ أي استهداف جديد.



يشار إلى أن مطار حميميم العسكري كان قد تعرض لهجومين الأول عشية احتفالات رأس السنة الميلادية العام الماضي، والثاني في السادس من كانون الثاني/يناير هذا العام.