تركيا.. تعزيزات عسكرية جديدة إلى عفرين السورية

وصلت قافلة تعزيزات عسكرية إلى ولايتي #هطاي و #كليس التركيتين الحدوديتين مع #سوريا، في طريقها إلى منطقة #عفرين شمال #سوريا، لدعم عملية #غصن_الزيتون.

وذكر مراسلو الأناضول في المنطقة أن التعزيزات العسكرية أرسلت لدعم القوات المتمركزة على الحدود السورية، مشيرين إلى أن التعزيزات التي تضم دبابات وناقلات جنود مدرعة ومركبات عسكرية أخرى، وصلت قضاءي ريحانلي (الريحانية) وقرقخان بولاية هطاي ومدينة كليس جنوب تركيا.

وعبرت التعزيزات العسكرية، التي وصلت إلى مدينة كليس، إلى الجانب السوري من معبر أونجو بينار المقابل لمعبر باب السلامة في الطرف السوري.

كما انتقلت التعزيزات العسكرية التي أرسلت إلى المنطقة من ولايات تركية مختلفة، في ظل إجراءات أمنية مشددة.