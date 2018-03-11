"الحر" يحاصر الفصائل الكردية في مركز عفرين

أعلن الجيش السوري الحر محاصرة الفصائل الكردية المتحصنة في مركز #عفرين شمال #سوريا بشكل كامل بعد أسابيع من انطلاق العملية التركية.

وأوضحت مصادر الحر أن الخطة الحالية تتمثل بقسم مناطق سيطرة الوحدات الكردية إلى قسمين، شمالي وجنوبي، عن طريق وصل محوري شران وجنديرس ببعضهما، كخطوة لإجبار القوات الكردية على سحب قواتها من القرى العربية المحاذية لمناطق درع الفرات، بينها تل رفعت، ومن ناحية المعبطلي والقرى المحيطة بها في العمق.

من جهتها، أصدرت #روسيا أوامر جديدة لقوات الأسد بضرورة الانسحاب السريع من مناطق الشمال السوري، ولاسيما عفرين.

وبحسب صحيفة الشرق الأوسط، نقل رئيس الأركان في الجيش الروسي، فاليري غيراسيموف، الأوامر الجديدة إلى رئيس النظام، بشار الأسد.، وذلك خلال زيارة غير معلنة إلى دمشق، تضمنت تسليمه الجانب السوري خرائط انتشار نقاط المراقبة لقوات النظام شمال البلاد، بحيث يتم نشر 10 نقاط قرب أعزاز وتل رفعت ونبل والزهراء التي تسيطر عليها قوات الأسد وحلفاؤها من ميليشيات تدعمها إيران، على ألا تقترب هذه النقاط من عفرين التي قضت التفاهمات بين موسكو وأنقرة وطهران بأن تذهب إلى الجيش التركي وفصائل سورية معارضة تدعمها أنقرة.