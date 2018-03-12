حصيلة ضحايا مرعبة.. نصف مليون إنسان قتلوا في سوريا

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، الاثنين، أن نحو 511 ألف شخص قتلوا منذ اندلاع #الحرب في #سوريا قبل أكثر من سبعة أعوام.



وقال المرصد إنه يعرف هوية أكثر من 350 ألفاً ممن قتلوا، أما باقي الحالات فقد علم بمقتلهم، لكنه لا يعرف أسماءهم.



وقال مدير المرصد، رامي عبد الرحمن، لوكالة فرانس برس إن من بين القتلى 106390 مدنياً.

وفي ما يتعلق بالقتلى غير المدنيين، أحصى المرصد مقتل نحو 122 ألف عنصر من قوات النظام والميليشيات الموالية لها من جنسيات سورية وغير سورية.

في المقابل، قتل أكثر من 62 ألفاً من مقاتلي الفصائل المعارضة وقوات سوريا الديموقراطية التي تشكل الوحدات الكردية أبرز مكوناتها وخاضت معارك عنيفة ضد تنظيم #داعش.

كما قتل 63360 من مقاتلي جبهة فتح الشام (النصرة سابقاً) و"داعش"، إضافة إلى مقاتلين أجانب من مجموعات متطرفة أخرى.



ومع اقتراب الحرب السورية من عامها الثامن، تستمر المعارك العنيفة في مناطق عدة، بينها #الغوطة_الشرقية قرب العاصمة دمشق، و #عفرين قرب الحدود التركية.

وأحدث النزاع منذ اندلاعه دماراً هائلاً في البنى التحتية، وأدى إلى نزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.