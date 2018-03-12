روسيا: إجلاء 52 مدنياً من الغوطة الشرقية

أعلن #الجيش_الروسي، في وقت متأخر، الأحد، أنه تمكن من إجلاء 52 مدنياً، بينهم 26 طفلاً، من #الغوطة_الشرقية بـ #سوريا، بعد محادثات مع النظام.



وقال في بيان إن مدنيين وسكاناً من مدينة #مسرابا نقلوا إلى مخيم مؤقت للاجئين حيث يتلقون الرعاية الطبية.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن حملة عشوائية من القصف من قبل النظام وروسيا قتلت نحو 1100 مدني في الغوطة الشرقية الخاضعة لسيطرة المعارضة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.

وتقدر الأمم المتحدة وجود 400 ألف مدني محاصرين داخل الغوطة.

كذلك اتهم النظام وموسكو المعارضة بعرقلة مغادرة المدنيين فراراً من العنف.