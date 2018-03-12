فيديو تركي لحاجز يمنع المدنيين مغادرة عفرين

أظهر فيديو، صورته "درون" تابعة للقوات التركية، سيارات وحافلات محملة بأشخاص، وهم ينتظرون سماح "المقاتلين الأكراد" لهم بمغادرة عفرين.

ولم يتسن لـ"العربية.نت" التأكد من صحة ما قالته #القوات_التركية بشأن الفيديو، من حيث الظاهرون في الفيديو وطبيعتهم إن كانت مدنية أم لا.

وفرّ مئات المدنيين الاثنين من مدينة عفرين ذات الغالبية الكردية بعدما باتت القوات التركية على مشارفها.

وقال مدير #المرصد رامي عبد الرحمن "وصل أكثر من ألفي مدني إلى بلدة نبل التي تسيطر عليها قوات موالية للنظام في شمال حلب"، مشيراً إلى أن "المئات لا يزالون في الطرقات ويصلون تباعاً".