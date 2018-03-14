أوغلو: سنحارب مع روسيا تنظيم "النصرة" بسوريا

أعلن وزير الخارجية التركي، تشاويش #أوغلو الثلاثاء، أن هناك تنظيمات كالنصرة علينا محاربتها مع روسيا في سوريا.

وأكد في مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي، أن هناك تغييرات إيجابية على الأرض في #سوريا.

وتابع "ندعم وحدة الأراضي السورية مع #روسيا و #إيران".

وقال إن هناك تغذية إرهابية من منبج إلى عفرين، وذلك لأن هناك تنظيمات إرهابية تشكل تهديدا لأمننا في عفرين، حسب قوله.

وأكد أوغلو أن الهدف من عملية عفرين هو مكافحة الإرهابيين.

وأوضح أوغلو أن الولايات المتحدة مراقب في عملية #أستانا.

من جانبه قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي #لافروف "الأميركيون ينشئون قواعد عسكرية شرق الفرات، ويعملون على تقسيم سوريا والبقاء هناك".

وزير الخارجية الأميركي الجديد واحترام تركيا

من جانب آخر، قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إن تركيا تريد مواصلة علاقة تقوم على التفاهم مع وزير الخارجية الأميركي المقبل مايك بومبيو لكن على مدير المخابرات المركزية الأميركية أن يتعلم ضرورة احترام أنقرة.



وتابع أن المحادثات التي كانت مقررة بين الولايات المتحدة وتركيا يوم 19 مارس/آذار يمكن أن تتأجل بسبب إقالة ريكس تيلرسون.



وأقال الرئيس الأميركي دونالد #ترمب وزير خارجيته تيلرسون أمس وعين بومبيو الموالي له مكانه.

لافروف: سنسرع في تسليم صواريخ إس-400 لتركيا

إلى ذلك، قال لافروف إن روسيا ستسرع عملية تسليم صواريخ سطح جو من طراز إس-400 لتركيا.

وقال تشاووش أوغلو إن تسلم تركيا للنظام الصاروخي أسرع سيكون أفضل.



ووقعت أنقرة اتفاقا لشراء النظام الصاروخي إس-400 من روسيا في أواخر ديسمبر/كانون الأول.