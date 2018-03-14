قائد القيادة المركزية الأميركية: الأسد انتصر في الحرب

اعتبر قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال جوزيف فوتيل، خلال جلسة للجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، الثلاثاء، أن رئيس النظام السوري "انتصر" بدعم روسيا وإيران.

فحين سأله السيناتور الجمهوري لينزي جراهام عما إذا كان من المبالغ فيه القول إن الأسد "انتصر" بمساعدة روسيا وإيران في الحرب الأهلية، أجاب فوتيل "لا أعتقد أن هذا تصريح مبالغ فيه".

كما سأل جراهام عما إذا كانت سياسة الولايات المتحدة بخصوص سوريا لا تزال تسعى للإطاحة بالأسد، فرد الجنرال الأميركي "لا أعتقد أن هذه سياستنا الخاصة في هذه المرحلة بالذات. لا يزال تركيزنا منصبا على هزيمة تنظيم داعش".

إلى ذلك، اعتبر فوتيل أن أفضل سبيل لردع روسيا هو من خلال القنوات السياسية والدبلوماسية.

وأضاف "بالتأكيد، إذا كانت هناك أشياء أخرى يجري دراستها فسنفعل ما نؤمر به، (لكن) لا أنصح بذلك في المرحلة الحالية"، في إشارة على ما يبدو إلى الخيارات العسكرية.

يذكر أن أكثر من 1100 مدني لقوا حتفهم خلال هجوم النظام السوري في الغوطة الشرقية.

وحذرت نيكي هيلي، سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، الاثنين، من أن واشنطن "ما زالت مستعدة للتحرك إذا تعين علينا ذلك"، في حالة تقاعس مجلس الأمن الدولي عن اتخاذ إجراء بشأن سوريا.