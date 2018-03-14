موسكو: تمديد الهدنة الإنسانية في دوما السورية ليومين

نقلت وكالة إنترفاكس عن وزارة الدفاع الروسية قولها إنه تم تمديد الهدنة الإنسانية في #دوما بالغوطة الشرقية يومين آخرين.

وأعلنت الدفاع الروسية، أن الوضع في الغوطة الشرقية بسوريا يتوجه نحو الاستقرار خلال الأيام الأخيرة، خاصة بمدينة دوما.

وجاء في بيان الوزارة: "خلال الأيام الأخيرة، الوضع في #الغوطة_الشرقية، خاصة بمدينة دوما استقر بشكل ملموس".

وكشفت الوزارة الروسية عن أن 437 مدنيا يغادرون بلدة دوما بشكل آمن عبر الممرات الإنسانية.

في الأثناء، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل 25 مدنياً على الأقل الأربعاء غالبيتهم في غارات شنتها طائرات #النظام_السوري وروسيا على #الغوطة_الشرقية المحاصرة قرب #دمشق.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس "قتل 25 مدنياً على الأقل بينهم ثلاثة أطفال قتلوا الأربعاء معظمهم جراء غارات سورية وأخرى روسية استهدفت منطقة تحت سيطرة فيلق الرحمن في الغوطة الشرقية" التي تمكنت قوات النظام من فصلها إلى ثلاثة أجزاء.