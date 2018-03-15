نحو 20 ألف مدني يفرّون من جنوب الغوطة

وصل عدد المدنيين الذين خرجوا من جنوب #الغوطة الشرقية المحاصرة، الخميس، إلى 20 ألف شخص، في "نزوح جماعي" هو الأكبر منذ بدء قوات النظام هجومها على المنطقة، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ويخرج المدنيون من بلدات حمورية وكفربطنا وسقبا وجسرين، التي كانت تعد معاقل "فيلق الرحمن" في جنوب المنطقة المحاصرة، ويتوجّه هؤلاء إلى أراض خاضعة لسيطرة النظام مع تقدم قوات الأسد اليوم الخميس.

وقال رامي عبد الرحمن مدير المرصد إن هذه أكبر مجموعة تغادر الجيب المحاصر منذ أن بدأ النظام السوري هجوما لانتزاع السيطرة عليه الشهر الماضي.

وأفاد مراسلان لوكالة "فرانس برس" بأن المدنيين، وغالبيتهم من النساء والأطفال، حملوا أغراضهم وحقائبهم، وخرج معظمهم سيراً على الأقدام، وآخرون على متن دراجات نارية وسيارات، في "نزوح جماعي" يعد الأكبر منذ بدء قوات النظام هجومها على #الغوطة.