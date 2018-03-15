أنقرة: لن نسلم عفرين للنظام السوري بعد السيطرة عليها

توقع متحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تطهير عفرين السورية من المسلحين "قريباً جداً"، بحسب تعبيره، مؤكداً أنه "لا نية لتسليم عفرين للحكومة السورية بعد استكمال العملية".

وأضاف المتحدث إبراهيم كالين لقناة (تي.آر.تي) الإخبارية الرسمية: وضعنا خارطة طريق بشأن منبج السورية مع أميركا وسنقيم منطقة آمنة حولها إذا أوفت واشنطن بوعودها.

وأشار المتحدث باسم أردوغان إلى أن اتفاق أميركا وتركيا بشأن منبج ملزم ولن يتغير بتغير وزير الخارجية الأميركي، مضيفاً أن وزير الخارجية الأميركي الجديد غير مطلع على القضية بشكل جيد، وهذا سيؤخر خطة منبج من أسبوع إلى أسبوعين.

وأضاف أن المخابرات التركية تعمل على إخراج مقاتلي "جبهة النصرة" من الغوطة.