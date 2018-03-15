النظام يسيطر على حمورية في الغوطة بعد انسحاب المقاتلين

سيطرت قوات النظام السوري اليوم الخميس على بلدة #حمورية، أبرز البلدات الواقعة في جنوب الغوطة الشرقية، بعد انسحاب مقاتلي "فيلق الرحمن" ثاني أبرز فصائل المنطقة منها، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وباتت قوات النظام السوري اليوم تسيطر على أكثر من 70% من مساحة الغوطة الشرقية، وفق المرصد السوري.

وتأتي هذه السيطرة غداة دخول قوات النظام إلى البلدة الأربعاء بعد أيام من القصف العنيف وخروج الآلاف من سكانها الخميس إلى مناطق سيطرة قوات النظام، بحسب المرصد.

وخرج أكثر من 12 ألف مدني الخميس، من حمورية والبلدات المجاورة إلى مناطق سيطرة قوات النظام، وفق المرصد.

وتشنّ قوات النظام منذ 18 شباط/فبراير هجوماً عنيفاً على الغوطة الشرقية، تسبب بمقتل 1249 مدنياً بينهم 252 طفلاً، وفق المرصد.