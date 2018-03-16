أردوغان: لا نزال منفتحين على كل عروض التعاون في منبج

قال الرئيس التركي، رجب طيب #أردوغان، الجمعة، إن على #الولايات_المتحدة سحب مسلحين أكراد سوريين من شرق نهر الفرات بـ #سوريا إذا كانت تريد التعاون مع #أنقرة.

وأعلن أردوغان، في مؤتمر لحزب العدالة والتنمية الحاكم بإقليم‭‭ ‬‬أرضروم شمال شرقي البلاد، أن #تركيا لا تزال منفتحة على كل عروض التعاون فيما يتعلق بمدينة #منبج السورية.

وأضاف أنه غير متأكد من النهج الذي سيسلكه وزير الخارجية الأميركي الجديد #مايك_بومبيو، في هذا الشأن.

وكان المتحدث باسم أردوغان، إبراهيم كالين، قد صرح لقناة "تي آر تي" الإخبارية الرسمية، الخميس: "وضعنا خارطة طريق بشأن منبج مع أميركا، وسنقيم منطقة آمنة حولها إذا أوفت واشنطن بوعودها".

كما أشار إلى أن اتفاق أميركا وتركيا بشأن منبج ملزم ولن يتغير بتغير وزير الخارجية الأميركي، مضيفاً أن بومبيو غير مطلع على القضية بشكل جيد، وهذا سيؤخر خطة منبج من أسبوع إلى أسبوعين.