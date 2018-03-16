النظام يدعي استعادة 70% من مناطق المعارضة بالغوطة

ادعت قوات النظام السوري أنها استعادت 70% من مناطق المعارضة المسلحة في الغوطة الشرقية.

وقال الإعلام الحربي لميليشيا حزب الله إن قوات النظام السوري سيطرت على بلدة جسرين في جيب الغوطة الشرقية، اليوم الجمعة، من أيدي مسلحي المعارضة.

وقالت وحدة الإعلام الحربي التابعة لميليشيا حزب الله على صفحتها على تويتر إن جيش النظام السوري يتابع عملياته في الغوطة الشرقية لدمشق ويحكم سيطرته على بلدة جسرين، بعد مواجهات مع مجموعات المعارضة المنتشرة في المنطقة.

وتقاتل ميليشيا حزب الله في صف جيش النظام السوري. ويفر آلاف المدنيين، اليوم الجمعة، من جيبين محاصرين أحدهما قرب دمشق والآخر في عفرين شمال غربي سوريا، حيث تدور معارك كبرى مع دخول الحرب السورية مرحلة حاسمة.