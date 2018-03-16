البنتاغون: روسيا مسؤولة عن فظائع نظام الأسد

اتهمت وزارة الدفاع الأميركية #روسيا بالمشاركة في جرائم #النظام_السوري لانتهاكها شروط وقف إطلاق النار في #الغوطة_الشرقية.

وقالت المتحدثة باسم البنتاغون، دانا وايت، إن الروس اختاروا عمداً عدم كبح جماح نظام #الأسد، وبالتالي فإن المجزرة في الغوطة الشرقية مستمرة، مشيرة إلى أن "موسكو متورطة أخلاقياً ومسؤولة عن فظائع النظام السوري".

وحض البنتاغون روسيا على إجبار نظام الأسد على وقف قتل الأبرياء والسماح بوصول المساعدات.

من جهته، طالب نواب البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ نظام الأسد وروسيا وإيران باحترام وقف إطلاق النار لمدة 30 يوماً، وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي.

ودان البرلمان الأوروبي انتهاك القوانين الدولية وحقوق الإنسان في سوريا، داعياً إلى إنشاء محكمة جرائم حرب بسوريا، في انتظار إحالتها إلى المحكمة الجنائية الدولية. كما حمل النواب الأوروبيون في بيانهم النظام وحلفاءه الروس والإيرانيين مسؤولية الجرائم التي ترتكب في حق الشعب السوري.

يأتي هذا فيما اتهم رئيس هيئة المفاوضات ورئيس الوفد السوري المعارض، #نصر_الحريري، النظام باستخدام مدنيين خرجوا من #حمورية دروعاً بشرية.

كذلك أفادت مصادر من المعارضة بأن فصائل مسلحة شنت هجوماً معاكساً في الغوطة استعادت على أثره مدينة سقبا وأجزاء واسعة من حمورية.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، قد أعلن الخميس، أن النظام سيطر على نحو 70% من الغوطة، إضافة إلى فرار نحو 20 ألف مدني منها صوب مواقع النظام عبر ممر خاص.