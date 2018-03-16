16 قتيلاً بغارة تركية تستهدف مستشفى عفرين.. وأنقرة تنفي

نفى #الجيش_التركي، السبت، استهداف قواته للمستشفى الرئيسي في مدينة #عفرين ذات الغالبية الكردية في شمال #سوريا.

وقال الجيش التركي على تويتر إن "تقارير قصف القوات المسلحة التركية لمستشفى في عفرين غير صحيحة"، لافتاً إلى أنه ينفذ الحملة بطريقة لا تؤذي المدنيين.

وقتل 16 مدنياً، الجمعة، جراء غارة تركية استهدفت المستشفى، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأكد الهلال الأحمر الكردي إصابة المستشفى في الغارة، لكنه لم يعلن عن حصيلة للقتلى.

وقال مدير المرصد، رامي عبد الرحمن، لوكالة فرانس برس: "استهدفت غارة تركية بشكل مباشر المشفى الوحيد في مدينة عفرين".

وذكر عبد الرحمن أن "16 مدنياً قتلوا في الغارة، بينهم امرأتان حبليان". ولم يقتل أي من أفراد الطاقم الطبي.

من جهته، قال شيروان بري، أحد رؤساء الهلال الأحمر الكردي، ومقره في القامشلي شمال شرقي سوريا: "تعرضت المدينة لقصف كثيف خلال النهار واقترب القصف من المستشفى، لكنه استُهدف مباشرة هذا المساء".

وأشار بري لفرانس برس: "إنه المستشفى الوحيد العامل في مدينة عفرين، لقد تحدثت مع الطاقم الطبي بغد الغارة وكلهم بخير".

وغادر 15 ألف شخص على الأقل مدينة عفرين، الجمعة، بحسب المرصد، فيما باتت القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها على مشارف المدينة التي تحاصرها بعد شهرين من بدء الهجوم التركي على منطقة عفرين، والذي تقول تركيا إنه يستهدف وحدات حماية الشعب الكردية، التي تعتبرها "إرهابية".