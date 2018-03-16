دي ميستورا: قوات النظام تصعد هجومها الشامل على الغوطة

قال الموفد الأممي إلى سوريا ستيفان #دي_ميستورا، إن قوات النظام السوري تصعد هجومها الشامل على الغوطة.

وقال إن الأمم المتحدة تعمل من أجل وصول المساعدات الإنسانية إلى الغوطة الشرقية، لافتاً إلى أن الأمم المتحدة تعمل لتسيير الاتصالات بين #روسيا وجماعتي فيلق الرحمن وأحرار الشام بدون نتيجة حتى الآن.

وأضاف دي ميستورا، إن المدنيين في الغوطة يطالبون بالضغط لوقف إطلاق النار، متابعاً: "نعمل لتطبيق وقف إطلاق النار في جميع أرجاء #الغوطة بعد سريانه في الغوطة، لافتا إلى أن قوات النظام السوري تصعد هجومها البري والجوي على الغوطة.

وأوضح دي ميستورا، أن جهود مكافحة #الإرهاب ليست عذرا لانتهاك القانون الدولي، مؤكدا أن المدنيين في الغوطة الشرقية على شفا الانهيار.

وقال إن الاتهامات باستخدام أسلحة حارقة في الغوطة مقلقة، مضيفا: "لا يمكن تجاهل الاتهامات باستخدام #الأسلحة_الكيمياوية في الغوطة، وقلقون جدا من الأوضاع التي يعيشها المدنيون في كل أنحاء سوريا".