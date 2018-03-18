أردوغان يعلن السيطرة على عفرين ورفع العلم التركي

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن قواته قد سيطرت على مدينة #عفرين ورفعت العلم التركي.

وكانت القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها قد دخلت مدينة #عفرين ذات الغالبية الكردية في شمال سوريا، وسيطرت على أحياء منها، وفق ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان الأحد.

وقال مدير المرصد، رامي عبد الرحمن، إن "اشتباكات تدور حالياً في المدينة التي سيطرت #القوات_التركية والفصائل الموالية لها على أحياء منها". وأعلنت الفصائل السورية الموالية لأنقرة في بيان صباح الأحد "توغلها داخل مدينة عفرين من المحورين الشرقي والغربي" والسيطرة على حيي الأشرفية والجميلية.

فيما قال متحدث باسم #الجيش_السوري_الحر المدعوم من تركيا إن مقاتلي المعارضة دخلوا مدينة عفرين قبل قليل من بزوغ فجر اليوم الأحد وسيطروا على أجزاء من المدينة بعد انسحاب مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية السورية.

وقال محمد الحمدين إن مقاتلي الجيش السوري الحر لم يواجهوا أي مقاومة حتى الآن.

وكانت القوات التركية وفصائل الجيش الحر الداعمة لها قد حاصرت المدينة من 3 جهات بعد سيطرتها على أغلب مساحة المنطقة.

وأتت هذه التطورات بعد أن أرسل #الجيش_التركي مزيداً من التعزيزات إلى الحدود التركية السورية.

وأدت العمليات العسكرية التركية وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، إلى نزوح أكثر من 200 ألف مدني من عفرين منذ الأربعاء الماضي مع اقتراب المعارك إلى مشارف المدينة.