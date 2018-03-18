الأسد يمهل مقاتلي المعارضة ساعات للانسحاب من حرستا

نقل تلفزيون #النظام_السوري الرسمي عن مراسل له قوله إن قوات #الأسد قد أمهلت #المعارضة في منطقة #حرستا بالغوطة حتى الثالثة عصر اليوم للانسحاب.

وكانت جماعة #فيلق_الرحمن والتي تمثل فصيل المعارضة الرئيسي في المنطقة الجنوبية من الغوطة الشرقية قد صرّحت لرويترز الأحد أنها تتفاوض مع وفد من الأمم المتحدة، لوقف إطلاق النار ودخول المساعدات وإجلاء الحالات الطبية العاجلة.

وأوضح وائل علوان، المتحدث باسم فيلق الرحمن، من مقره في #اسطنبول في تسجيل صوتي "نقوم بترتيب مفاوضات جادة لضمان سلامة المدنيين وحمايتهم".

وأضاف "أهم النقاط التي يجري تأكيدها والتفاوض على إجراءاتها هي وقف إطلاق النار، وتأمين المساعدات للمدنيين، وإخراج الحالات المرضية والمصابين لتلقي العلاج خارج الغوطة بضمانات أممية".

وذكر أن موضوع "الخروج" من الغوطة غير مطروح على الطاولة.