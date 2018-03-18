روسيا: 20 ألفا غادروا الغوطة الشرقية في سوريا اليوم

ذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء، نقلا عن مركز المصالحة في #سوريا الذي تديره وزارة الدفاع الروسية، أن أكثر من 20 ألف شخص غادروا #الغوطة_الشرقية عبر مدينة حمورية منذ بداية الأحد.

وقال المركز إن أكثر من 68 ألف شخص غادروا الغوطة منذ إقامة ممرات إنسانية في المنطقة المحاصرة.

ولقي أكثر من 30 مدنياً حتفهم في قصف جوي على مدينة #زملكا في #الغوطة_الشرقية التي تستهدفها قوات #النظام_السوري بهجوم عنيف يهدف إلى استعادة آخر معقل لمقاتلي المعارضة قرب العاصمة، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ولم يتمكن المرصد من تحديد ما إذا كان طيران تابع للنظام أو للطيران الروسي قد نفذ هذه الغارات.

وتمكنت قوات النظام منذ 18 شباط/فبراير من السيطرة على 70% من الغوطة التي تحاصرها منذ خمس سنوات تقريباً، وفصلها إلى ثلاثة جيوب.

وقُتل في القصف الجوي منذ بدء الهجوم على الغوطة 1394 مدنياً، بينهم 271 طفلاً، وفق المرصد.