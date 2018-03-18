قاب قوسين أو أدنى.. تركيا تقترب من السيطرة على عفرين

تتسارع التطورات الميدانية في منطقة #عفرين، حيث باتت القوات التركية وفصائل الجيش الحر الداعمة لها تحاصر المدينة من 3 جهات بعد سيطرتها على أغلب مساحة المنطقة.

وقالت هيئة الأركان التركية إن القوات المهاجمة حققت التحاماً من الشرق والغرب في شمال عفرين.

تأتي هذه التطورات فيما أرسل #الجيش_التركي مزيدا من التعزيزات إلى الحدود التركية السورية.

وأدت العمليات العسكرية التركية وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، إلى نزوح أكثر من 200 ألف مدني من عفرين منذ الأربعاء الماضي مع اقتراب المعارك إلى مشارف المدينة.

كما أفاد مسؤول كردي بأن #النازحين يتوجهون إلى مناطق تقع تحت السيطرة الكردية، أو باتجاه المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري هربا من القصف التركي الذي استهدف مركز المدينة وجعلها شبه خاوية.

من جانب آخر، طالب رئيس هيئة التفاوض السورية نصر الحريري حزب الاتحاد الديمقراطي بالخروج من عفرين، متهما إياه بارتكاب انتهاكات ضد المدنيين.

ومع اقتراب سيطرة الجيش التركي وفصائل المعارضة على عفرين أكد الرئيس التركي رجب طيب #أردوغان أن عودة أهالي منطقة عفرين السورية إلى أراضيهم باتت وشيكة، فيما قال رئيس وزرائه إن منطقة عفرين سيتم تطهيرها من#الإرهابين كما طهرت جرابلس وإعزاز والباب في سوريا سابقا.