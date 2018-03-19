أميركا قلقة بشدة بخصوص ما يحدث في عفرين السورية

قالت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة "قلقة بشدة" من الأحداث في مدينة #عفرين التي يهيمن عليها الأكراد في شمال غربي #سوريا حيث هرب معظم السكان، فيما يبدو في ظل تهديد بهجوم من #تركيا.

وقالت الخارجية في بيان "تدعو الولايات المتحدة كل الأطراف المعنية التي تعمل في شمال غربي (سوريا) بما في ذلك تركيا وروسيا والنظام السوري للسماح بدخول المنظمات الإنسانية الدولية".

وذكرت وزارة الخارجية أن الولايات المتحدة "لا تعمل" في منطقة عفرين، وأنها "قلقة بشدة بسبب التقارير التي وردت من مدينة عفرين في الساعات الثماني والأربعين الماضية".