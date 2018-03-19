أنقرة: لن نبقى في عفرين.. وسنسلمها لأصحابها الحقيقيين

قال نائب رئيس الوزراء التركي، الاثنين، إن الجماعات الإرهابية تركت وراءها أسلحة في #عفرين السورية وجمعت #تركيا معظم الأسلحة التي قدمتها أميركا.

وأضاف أن تركيا لن تبقى في عفرين وستسلم المنطقة "لأصحابها الحقيقيين".

وأمس الأحد، سيطرت القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها على كامل مدينة عفرين في شمال سوريا، في إطار حملة عسكرية مستمرة منذ نحو شهرين ضد المقاتلين الأكراد.

فيما أفاد مركز عفرين الإعلامي بأن قوات تدعمها تركيا قد دمرت تمثالا وسط عفرين "في انتهاك للتاريخ والثقافية الكردية"، بحسب تعبيره.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد أعلن أن قواته سيطرت على مدينة #عفرين ورفعت العلم التركي.

وقال أردوغان، الأحد، إن وسط مدينة عفرين بات "تحت السيطرة تماما"، وإن الأعلام التركية رفعت في المدينة الواقعة في شمال سوريا.

وكانت القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها قد دخلت مدينة #عفرين ذات الغالبية الكردية في شمال سوريا، وسيطرت على أحياء منها، وفق ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان الأحد.

وقال مدير المرصد، رامي عبد الرحمن، إن "اشتباكات تدور حالياً في المدينة التي سيطرت #القوات_التركية والفصائل الموالية لها على أحياء منها". وأعلنت الفصائل السورية الموالية لأنقرة في بيان صباح الأحد "توغلها داخل مدينة عفرين من المحورين الشرقي والغربي" والسيطرة على حيي الأشرفية والجميلية.