تركيا في عفرين.. تحطيم "رمز" واتهامات بالنهب والسرقة

بعد أن تمكنت القوات التركية والفصائل السورية المسلحة من الجيش الحر المتحالفة معها وبعض الفصائل الموالية لها من السيطرة على عفرين الأحد، تعهدت الإدارة الكردية المحلية في المدينة السورية، بأن "تهاجم القوات الموجودة في كل أنحاء عفرين مواقع تركيا وحلفائها كلما أتيحت لها الفرصة".

وقالت الإدارة المحلية في عفرين إن "قواتنا ستكون كابوسا دائما لتركيا".

"انتهاك للتاريخ والثقافة الكردية"

إلى ذلك، أفاد بيان لمركز عفرين الإعلامي بأن القوات التركية وحلفاءها من مقاتلي المعارضة السورية أتلفوا تمثالاً من معالم الثقافة الكردية وأسقطوه في وسط المدينة، "في انتهاك للتاريخ والثقافية الكردية".

أما التمثال المذكور، فهو لكاوا الحداد وهو شخصية محورية في أسطورة كردية عن احتفالات عيد النوروز أو السنة الكردية الجديدة. وقال البيان إن هذا أول انتهاك سافر لثقافة الشعب الكردي وتاريخه منذ الاستيلاء على #عفرين .



كما بث مركز عفرين الإعلامي على صفحته على فيسبوك فيديوهات عن وكالة الأناضول، يُلاحظ فيها جرّ سيارات مدنية من قبل الفصائل التي سيطرت على عفرين. وقال المركز إن هذه الصور تثبت سرقة الجيش الحر لسيارات وجرارات زراعية للمدنيين الذين نزحوا عن مدينتهم.

وفي نفس السياق، أفادت وكالة فرانس برس بأن مقاتلين سوريين موالين لأنقرة أقدموا على نهب عدد كبير من المحال التجارية في عفرين بعد سيطرتهم مع القوات التركية على المدينة الواقعة في شمال سوريا.

كما أكد المرصد السوري لحقوق الانسان حصول عمليات نهب في المدينة.

واستولى البعض على دراجات نارية وسيارات وجرارات زراعية.



إلى ذلك، اتهمت قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، روسيا بالمساهمة في سقوط مدينة عفرين في أيدي القوات التركية عبر فتح المجال الجوي. وقالت في بيان إن "الهجوم العدواني على عفرين بدأ باتفاق مع روسيا وبتواطؤ من قوى إقليمية"، متهمة روسيا بالمشاركة الفعلية في فتح المجال الجوي، لكي يقوم العدوان التركي بإبادة شعبنا بكل أنواع الأسلحة"

كما اتهمت "قسد" تركيا بتمويل داعش، قائلة "تقوم الدولة التركية الداعشية، في تغيير ديمغرافية منطقة عفرين، وقامت وتقوم بقتل المئات من المدنيين، الذين هربوا من بطش قصفهم وسياساتهم، فاليوم يقوم أردوغان بتطهير عرقي ويقوم بإبادة شعب بالكامل".

جيش الإسلام يبارك

في المقابل، بارك المسؤول السياسي في #جيش_الإسلام ، محمد مصطفى علوش، للجيش الحر "تحرير عفرين"، بحسب تعبيره.

وقال في تغريدة على حسابه على تويتر مساء الأحد:" نبارك للجيش الوطني السوري (جيش حر) تحرير #عفرين بمساندة الأشقاء في تركيا وندعو pyd إلى الخروج من المناطق التي احتلها في تل رفعت و #منبج وأن يبادر بتسليمها لأهلها حقنا للدماء"

في حين ندد السياسي والكاتب السوري عبد الباسط سيدا بما جرى من أعمال نهب وسرقات. وقال في تغريدة على حسابه على تويتر مساء الأحد:" تحطيم تمثال كاوا الحداد في عفرين ونحن على أبواب نوروز، ونهب المحلات والبيوت، أخلاقية مكروهة بغيضة لا تؤسس لمشروع وطني بكل السوريين ولكل السوريين. عقلية الثأر والانتقام مقيتة مهما كانت مسوغاتها."



يذكر أن مواقع التواصل الاجتماعية ضجت بصور لما قيل إنها عمليات نهب في عفرين، في حين نشر آخرون صور تظهر مساعدة الفصائل المسلحة التي دخلت عفرين للمسنين.