إعلام الأسد: قتلى بقصف استهدف سوقاً قرب دمشق

قال إعلام #النظام_السوري، إن 35 شخصاً قتلوا، الثلاثاء، في قذائف ذكر أن الفصائل "المعارضة" أطلقتها قرب العاصمة.

واستهدفت القذائف، بحسب إعلام تابع لبشار #الأسد، رئيس النظام السوري، سوقاً شعبية في ضواحي دمشق.

وحسب إعلام النظام، فإن القصف استهدف سوقاً شعبية في حي كشكول على أطراف ضاحية جرمانا جنوب شرق #دمشق.

وتكثفت مؤخراً وتيرة إطلاق القذائف على دمشق وضواحيها بالتزامن مع مجازر ارتكبها جيش النظام السوري بدأت في 18 شباط/فبراير ضد الغوطة الشرقية، معقل الفصائل المعارضة قرب دمشق، تمكن خلالها من السيطرة على أكثر من 80 في المئة من هذه المنطقة المحاصرة.