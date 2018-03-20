المرصد: داعش يسيطر على حي القدم في دمشق

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن مقاتلي تنظيم داعش الذين يسيطرون على حي القدم الصغير في #دمشق حققوا بعض المكاسب على الأرض بعد طرد وحدات قوات النظام السوري التي تحركت صوب منطقة مجاورة غادرها مقاتلو المعارضة الأسبوع الماضي.

وأضاف أن تنظيم #داعش قتل خلال اشتباكات استمرت 24 ساعة، 36 من قوات الأسد.

ويقع #حي_القدم على المشارف الجنوبية للعاصمة السورية، ولم يكن جزءا من الهجوم المستمر منذ شهر الذي يشنه الجيش على المعارضة في الغوطة الشرقية.

والحي قريب من مخيم #اليرموك للاجئين الفلسطينيين الذي شهد قتالا شرسا في بداية الصراع السوري الذي دخل عامه الثامن.

وتقدم مقاتلو التنظيم إلى الحي، الاثنين، بعد أسبوع من إجلاء مئات المقاتلين من هيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً) وفصيل آخر مع أفراد من عائلاتهم بموجب اتفاق سابق مع النظام إلى مناطق في شمال سوريا.

وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن لوكالة "فرانس برس" الثلاثاء: "شن تنظيم داعش هجوماً على حي القدم، تمكن خلاله من السيطرة الكاملة على الحي"، مؤكداً مقتل 36 عنصراً على الأقل من قوات النظام والمسلحين الموالين لها.

وأفاد بوجود العشرات من الجنود الجرحى والمفقودين في وقت لم ينشر إعلام النظام الرسمي أنباء عن الهجوم.

وبحسب المرصد، بدأ التنظيم هجومه، الاثنين، من حي الحجر الأسود المجاور.

واستقدمت قوات النظام، الثلاثاء، تعزيزات عسكرية إلى المنطقة لاستعادة السيطرة على الحي، بحسب المرصد.