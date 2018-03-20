روسيا: أكثر من 79 ألف مدني غادروا الغوطة حتى الآن

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن العدد الإجمالي للمدنيين الذين تم إجلاؤهم من منطقة #الغوطة_الشرقية المحاصرة في #سوريا ارتفع إلى 79702 منذ بدء عملية إنسانية، مشيرة إلى أن معظمهم من الأطفال.

وقالت الوزارة في بيان نشر على موقعها على الإنترنت الاثنين إن 6046 مدنياً غادروا الغوطة عبر ممرات إنسانية.

ونقلت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء عن وزارة الدفاع قولها إن أكثر من 6 آلاف شخص غادروا الغوطة منذ صباح الاثنين.

وكانت وكالة إنترفاكس قد نقلت سابقاً عن مركز المصالحة في سوريا الذي تديره وزارة الدفاع الروسية، أن أكثر من 20 ألف شخص غادروا الغوطة الشرقية عبر مدينة حمورية منذ بداية الأحد.

وتمكنت قوات #النظام_السوري منذ 18 شباط/فبراير من السيطرة على 70% من الغوطة التي تحاصرها منذ خمس سنوات تقريباً، وفصلها إلى ثلاثة جيوب.

وقُتل في القصف الجوي منذ بدء الهجوم على الغوطة 1394 مدنياً، بينهم 271 طفلاً، وفق المرصد.