قافلة مساعدات إلى تل رفعت لنازحي عفرين

وصلت قافلة محملة بالمساعدات، الثلاثاء، إلى بلدة تل رفعت في شمال #سوريا التي تستضيف عشرات آلاف من المدنيين الذين نزحوا من منطقة #عفرين المجاورة بفعل الهجوم التركي، وفق ما أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وتستضيف بلدة تل رفعت في شمال حلب، بحسب الأمم المتحدة، نحو 75 ألف نازح فروا من منطقة عفرين على وقع الهجوم الذي بدأته تركيا وفصائل سورية موالية لها هجومها في 20 كانون الثاني/يناير.

وأعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر على حسابها على تويتر أن شاحنات محملة بالمساعدات "دخلت تل رفعت وبدأت بتوزيع المواد اللازمة للاستخدام اليومي للنازحين في المنطقة".

كما أوضحت المتحدثة باسم اللجنة، إنجي صدقي، لوكالة فرانس برس، أن القافلة مشتركة مع الهلال الأحمر السوري وتتألف من 14 شاحنة "وصل بعضها إلى المنطقة وأخرى ستصل تباعاً خلال اليوم".

وتحمل القافلة مساعدات ضرورية، بينها مواد صحية لثلاثة آلاف شخص، وثياب شتوية لنحو 21 ألف طفل وألفي امرأة، فضلاً عن مستلزمات للطبخ وحفاضات للأطفال وخزانات مياه.

يشار إلى أن هذه القافلة هي الثانية التي تصل إلى أهالي عفرين منذ بدء الهجوم التركي بعد قافلة أولى دخلت إلى عفرين وتم توزيع بعض محتوياتها على النازحين إلى تل رفعت.

وبحسب بيان لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة الاثنين، "يرهق التدفق الضخم للنازحين المجتمعات المضيفة".

وتستخدم 16 مدرسة في تل رفعت حالياً كملاجئ للنازحين عوضاً عن التدريس فيها، بينما يوجد مرفق صحي واحد في البلدة، وفق الأمم المتحدة.

وكان الصليب الأحمر الدولي قد وزع الاثنين مساعدات لعائلات نازحة من عفرين في بلدتي نبل والزهراء اللتين تسيطر عليها ميليشيات موالية للنظام شمال حلب.

ويعيش في بلدتي نبل والزهراء نحو 24 ألف نازح من عفرين، وفق الأمم المتحدة.

وسيطرت القوات التركية والفصائل الموالية لها الأحد على مدينة عفرين التي كانت قد استضافت عشرات آلاف النازحين من مناطق مجاورة.

ومع اقتراب القوات التركية، شهدت المدينة حركة نزوح جماعية. وتحدثت الأمم المتحدة عن نزوح 100 ألف شخص من عفرين ومحيطها، فيما كان المرصد السوري لحقوق الإنسان قدر أعداد الفارين بـ250 ألفاً خلال الأيام القليلة التي سبقت سيطرة القوات التركية عليها.