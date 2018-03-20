معارض سوري: هذا ما فعله الأسد لزيارة الغوطة

استخدم رئيس النظام السوري #بشار_الأسد نظام تمويه كي يتمكن من دخول الغوطة الشرقية التي زارها يوم الأحد الماضي.

وكشف المعارض الدكتور محمد صبرا، كبير المفاوضين السوريين إلى #محادثات_جنيف، أن بشار الأسد دخل الغوطة الشرقية "بستار قافلة إنسانية للصليب الأحمر".

المجرم #بشار يدخل أطراف الغوطة بستار قافلة إنسانية #للصليب الأحمر ،هذه مخالفة جسيمة لميثاق المنظمة الدولية التي أصبحت عونا لمجرم الحرب التافه .#المسؤول عن هذه المخالفة يجب إقالته وعلى الصليب الأحمر تقديم اعتذار من الشهداء ومن أبناء الغوطة لانحدارها لهذا المستوى #الصليب_الأحمر pic.twitter.com/ecKt53Pw8v — mohamad sabra (@sabra_mohamad) March 20, 2018

وأكد صبرا أن ما حصل بزيارة الأسد، عبر ستار قافلة إنسانية للصليب الأحمر، هو بمثابة "مخالفة جسيمة لميثاق المنظمة الدولية التي أصبحت عوناً لمجرم الحرب التافه"، على حد قوله.

وطالب الحقوقي المعارض بـ"إقالة" المسؤول عن هذه "المخالفة"، مشيراً إلى أنه على الصليب الأحمر "تقديم اعتذار" من الشهداء ومن أبناء #الغوطة، حسب ما جاء في تغريدته التي نشرها على صفحته التويترية، الثلاثاء.

وكان رئيس النظام السوري بشار الأسد، قد قام بزيارة إلى الغوطة الشرقية، التقى فيها بعضا من عناصره، وتسرّبت أنباء عن قيام قوات من حلفائه في #سوريا بتأمين زيارته، من لحظة ركوبه سيارة بيضاء إلى لحظة ظهوره فجأة في إحدى مناطق غوطة #دمشق الشرقية.