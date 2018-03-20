من هي آنا كامبل البريطانية التي قُتلت بمعارك عفرين؟

قُتلت مقاتلة بريطانية متطوعة بوحدة حماية المرأة الكردية المسلحة، المكونة بالكامل من الإناث في سوريا، بحسب ما نقل تقرير لشبكة "بي بي سيBBC " البريطانية.

ومن المرجح أن تكون آنا كامبل (26 عاما) قُتلت في 15 مارس/آذار في مدينة عفرين، التي تتعرض للقصف من قبل القوات التركية.

ونقلت "بي بي سيBBC " عن والدها ديرك كامبل قوله إن ابنته كانت "مثالية للغاية" و"قوية الإرادة".

وسافرت كامبل، التي كانت تعمل سبّاكة في المملكة المتحدة، إلى سوريا في مايو/أيار 2017 لمساعدة الأكراد الذين يقاتلون تنظيم "داعش".

وقال والدها: "أرادت آنا أن تخلق عالما أفضل، وكانت ستفعل كل ما بوسعها لتحقيق ذلك"، مضيفاً أنه حذرها بأنها ستعرض حياتها للخطر.

وبحسب "بي بي سيBBC " فإن كامبل كانت تقاتل مع وحدة حماية المرأة في دير الزور، وهي المعقل الأخير لتنظيم "داعش".

وفي يناير/كانون الثاني، شنت القوات التركية هجوماً كبيراً ضد الأكراد على طول الحدود الشمالية لسوريا.

وقال والد كامبل: "نظراً لشعرها الأصفر وعينيها الزرقاوين، فقد شعر رفاقها الأكراد بأنه يمكن اكتشافها على الفور، لذا صبغت شعرها باللون الأسود".

وتتعامل أنقرة مع وحدة حماية المرأة الكردية، ووحدات حماية الشعب المرتبطة بها، على أنها امتداد لحزب العمال الكردستاني المحظور بتركيا.

وتعد كامبل أول امرأة بريطانية تُقتل في سوريا مع وحدات حماية الشعب أو وحدة حماية المرأة، لكنها تعد ثامن مواطن بريطاني يُقتل أثناء تقديم المساعدة لهذه الوحدات.