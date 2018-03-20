وزير الدفاع الروسي يعلن السيطرة على 60% من الغوطة

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، الثلاثاء، السيطرة على أكثر من 65% من الغوطة الشرقية ممّن أسماهم بـ"الإرهابيين"، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الروسية.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن شويغو قوله اإن أكثر من 65% من الأراضي في الغوطة الشرقية بسوريا "تم تحريرها من الإرهابيين".

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت، في وقت سابق، أن العدد الإجمالي للمدنيين الذين تم إجلاؤهم من منطقة #الغوطة_الشرقية المحاصرة في #سوريا ارتفع إلى 79702 منذ بدء عملية إنسانية، مشيرة إلى أن معظمهم من الأطفال.

وقالت الوزارة في بيان نشر على موقعها على الإنترنت الاثنين إن 6046 مدنياً غادروا الغوطة عبر ممرات إنسانية.