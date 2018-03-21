أنقرة: توصلنا لتفاهم وليس لاتفاق مع واشنطن حول منبج

علن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، الأربعاء، أن أن بلاده و #الولايات_المتحدة توصلا إلى "تفاهم وليس اتفاقاً" بشأن مدينة #منبج السورية.

وقال أوغلو، في مؤتمر صحافي، إن أنقرة سعت للاتفاق مع واشنطن بشأن من سيؤمن منبج بعد انسحاب وحدات حماية الشعب الكردية السورية من المنطقة.

وأضاف أن #تركيا أرادت أن يكون التفاهم مع الولايات المتحدة بشأن منبج، حيث تتمركز قوات أميركية، نموذجاً لجميع المناطق الواقعة تحت سيطرة وحدات حماية الشعب.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب #أردوغان، قد ذكر الجمعة، أن على الولايات المتحدة سحب مسلحين أكراد سوريين من شرق نهر الفرات بسوريا إذا كانت تريد التعاون مع أنقرة.

وقال أردوغان، في مؤتمر لحزب العدالة والتنمية الحاكم بإقليم‭‭ ‬‬أرضروم شمال شرقي البلاد، إن تركيا لا تزال منفتحة على كل عروض التعاون فيما يتعلق بمدينة منبج.