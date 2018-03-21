أنقرة: توصلنا لتفاهم وليس لاتفاق مع واشنطن حول منبج

علن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، الأربعاء، أن أن بلاده و #الولايات_المتحدة توصلا إلى "تفاهم وليس اتفاقاً" بشأن مدينة #منبج السورية.
وقال أوغلو، في مؤتمر صحافي، إن أنقرة سعت للاتفاق مع واشنطن بشأن من سيؤمن منبج بعد انسحاب وحدات حماية الشعب الكردية السورية من المنطقة.
وأضاف أن #تركيا أرادت أن يكون التفاهم مع الولايات المتحدة بشأن منبج، حيث تتمركز قوات أميركية، نموذجاً لجميع المناطق الواقعة تحت سيطرة وحدات حماية الشعب.
وكان الرئيس التركي، رجب طيب #أردوغان، قد ذكر الجمعة، أن على الولايات المتحدة سحب مسلحين أكراد سوريين من شرق نهر الفرات بسوريا إذا كانت تريد التعاون مع أنقرة.
وقال أردوغان، في مؤتمر لحزب العدالة والتنمية الحاكم بإقليم أرضروم شمال شرقي البلاد، إن تركيا لا تزال منفتحة على كل عروض التعاون فيما يتعلق بمدينة منبج.