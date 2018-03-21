إسرائيل تكشف فيديو لضرب مفاعل نووي سوري بعد 11 عاماً

اعترف #الجيش_الإسرائيلي، رسمياً، الأربعاء، بتدمير ما يشتبه أنه #مفاعل_نووي سوري في ضربة جوية عام 2007، قائلاً إن الضربة الجوية أزالت تهديداً كبيراً على #إسرائيل والمنطقة وكانت "رسالة" إلى آخرين.

وجاء الإعلان بشأن "عملية خارج الصندوق" بعد إنهاء أمر رقابي عسكري استمر لأكثر من 10 سنوات، كان يحظر بموجبه على أي مسؤول إسرائيلي التحدث بشأن العملية.

وأعقب الاعتراف نشر مواد تم رفع السرية عنها حديثاً، وتشمل صوراً وتسجيلاً مصوراً من قمرة قيادة طائرة للحظة التي دمرت فيها ضربة جوية منشأة الكبر في الصحراء القريبة من #دير_الزور على مسافة أكثر من 480 كيلومتراً داخل #سوريا.

وقال قائد الجيش الإسرائيلي، اللفتنانت جنرال جادي إيزنكوت، في البيان الصادر الأربعاء، إن "الرسالة من الهجوم على المفاعل النووي في 2007 هي أن إسرائيل لن تسمح ببناء قدرات تهدد وجودها".

وأوضح إيزنكوت: "كانت هذه رسالتنا في 2007 وتظل رسالتنا اليوم وستكون رسالتنا في المستقبل القريب والبعيد".

من جهته، قال وزير الدفاع، أفيغدور ليبرمان، إن على المنطقة بأكملها استيعاب الدرس من هذه الضربة.

كما أشار ليبرمان في بيان إلى أن "الدوافع لدى أعدائنا تنامت في السنوات الأخيرة ولكن قدرة قوات الدفاع الإسرائيلية تنامت أيضاً"، مؤكداً أن "الكل في الشرق الأوسط سيعمل جيداً لاستيعاب هذه المعادلة".

ويأتي توقيت قرار إسرائيل الإعلان عن الضربة وتبريرها بعد أن وجه رئيس الوزراء بنيامين #نتنياهو نداءات متكررة في الشهور الأخيرة للولايات المتحدة والمجتمع الدولي لاتخاذ إجراء صارم بشأن #إيران حليفة سوريا.

وحذر نتنياهو مراراً من أن إسرائيل لن تسمح لإيران بتطوير سلاح نووي "ليس الآن ولا بعد عشر سنوات ولا في أي وقت" ولن تسمح ببناء مصانع صواريخ في سوريا يمكن أن تهددها، أو توفر أسلحة متقدمة لميليشيات #حزب_الله اللبنانية المدعومة من طهران.

ولم يتسن لرويترز التحقق على الفور من صحة المواد التي نشرها الجيش الإسرائيلي الأربعاء.