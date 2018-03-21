الغوطة.. بدء إجلاء مسلحي حرستا وعائلاتهم الخميس

سيبدأ نحو 1500 مسلح و6000 من أفراد أسرهم، غدا الخميس، مغادرة بلدة حرستا في الغوطة الشرقية إلى إدلب شمال سوريا، حسب ما أعلن الإعلام التابع لميليشيات #حزب الله.

وسيتم تطبيق اتفاق الإجلاء من #حرستا على دفعتين. ويأتي هذا الاتفاق في استمرار لمسلسل إجلاء المدنيين من المناطق التي يحاصرها النظام السوري والميليشيات الموالية له.

من جانبه، أكد الممثل المقيم لأنشطة الأمم المتحدة في #سوريا علي الزعتري أن الوضع مأساوي في مراكز الإيواء التي خصصها النظام السوري للفارين من الحملة العسكرية على #الغوطة الشرقية.

واعتبر الزعتري أن هذه المراكز غير مهيأة لاستقبال المدنيين، مشددا على ضرورة معالجة الأزمة بطريقة مختلفة.