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الغوطة.. بدء إجلاء مسلحي حرستا وعائلاتهم الخميس

المصدر: دبي – قناة العربية
دخان المعارك في حرستا
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سيبدأ نحو 1500 مسلح و6000 من أفراد أسرهم، غدا الخميس، مغادرة بلدة حرستا في الغوطة الشرقية إلى إدلب شمال سوريا، حسب ما أعلن الإعلام التابع لميليشيات #حزب الله.

وسيتم تطبيق اتفاق الإجلاء من #حرستا على دفعتين. ويأتي هذا الاتفاق في استمرار لمسلسل إجلاء المدنيين من المناطق التي يحاصرها النظام السوري والميليشيات الموالية له.

من جانبه، أكد الممثل المقيم لأنشطة الأمم المتحدة في #سوريا علي الزعتري أن الوضع مأساوي في مراكز الإيواء التي خصصها النظام السوري للفارين من الحملة العسكرية على #الغوطة الشرقية.

واعتبر الزعتري أن هذه المراكز غير مهيأة لاستقبال المدنيين، مشددا على ضرورة معالجة الأزمة بطريقة مختلفة.

كلمات دالّة

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