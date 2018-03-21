تليغراف: بث مباشر لجراحة أدى لقصف مستشفى ميداني بسوريا

يخشى جراح بريطاني، ساعد في إجراء عمليات جراحية في حلب بسوريا، أن يكون قراصنة قاموا باختراق جهاز الكمبيوتر الخاص به وأرشدوا المقاتلات الروسية، وذلك بعد أن بث مقطعاً مصوراً لأطباء يجرون عملية جراحية في أحد مستشفيات حلب، مما أدى لقصف المستشفى.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "تليغراف Telegraph" البريطانية، فقد استخدم الاستشاري الشهير ديفيد نوت تطبيقي "سكايب" و"واتساب" لإعطاء التعليمات للأطباء أثناء إجراء جراحة داخل مستشفى ميداني تحت الأرض في أحد مناطق حلب.

British surgeon David Nott helped carry out operations remotely in Syria via Skype and Whatsapp



He fears hackers targeted his computer after footage was broadcast by the BBC, leading to the hospital being bombed by suspected Russian warplanes



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ولكن يعتقد الطبيب نوت أنه بعد أن قامت شبكة "بي بي سي BBC" ببث مقطع فيديو أثناء إجراء الجراحة، فقد تم اختراق جهاز الكمبيوتر الخاص به، مما أدى لقصف المستشفى، حيث أدى القصف لمقتل مريضين وإغلاق المستشفى وتوقفها عن العمل.

ويعتقد الطبيب نوت أن طبيعة الاستهداف تشير إلى أنه قد تم تسريب معلومات من خلال الكومبيوتر الخاص به.

يذكر أن الطبيب نوت قام بإجراء العشرات من الجراحات داخل سوريا، إلا أن تلك المرة كانت الأولى التي يجري فيها جراحة عبر جهاز الكمبيوتر، مؤكداً أنه لن يفعلها مرة أخرى.

وأشارت صحيفة "تليغراف Telegraph" إلى أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر سوف تعقد اجتماعاً مع العاملين التابعين لها للتحذير من مخاطر قرصنة أجهزة الكمبيوتر، انطلاقاً من مخاوف الطبيب نوت"، مضيفاً أنها "جريمة ضد الإنسانية".

ونقلت الصحيفة عن نوت قوله: "ما يؤثر في هو أننا لن نستطيع مد يد العون للأطباء في مناطق الحروب، فإذا كان أحد يراقب ويقصف المستشفى فإن ذلك جرينة حرب".