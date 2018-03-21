قصف الغوطة وعفرين يزعج ميركل: "روسيا في موقف المتفرج"

انتقدت المستشارة الألمانية أنجيلا #ميركل، بشدة، الأربعاء، الهجوم العسكري التركي في مدينة #عفرين بشمال #سوريا، كما أدانت الهجمات المتواصلة للنظام السوري في منطقة #الغوطة_الشرقية القريبة من دمشق.

وقالت ميركل، في كلمة أمام مجلس النواب (البوندستاج)، إن الحكومة الألمانية تدين الضربات الجوية على الغوطة الشرقية "بأشد العبارات". وكانت ميركل تشير إلى قوات #النظام، لكنها ألقت أيضاً باللوم على #روسيا لأنها "تقف موقف المتفرج".

وانتقلت ميركل إلى القتال في عفرين، وقالت إن تصرفات تركيا غير مقبولة رغم وجود مصالح أمنية تركية. وتابعت: "أدين هذا أيضاً بأشد العبارات".

واستعاد النظام والميليشيات المتحالفة معه 70% من الأراضي التي كانت تحت سيطرة المعارضة في الغوطة.

كما سيطرت القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها، الأحد، على كامل مدينة عفرين في شمال سوريا، في إطار حملة عسكرية مستمرة منذ نحو شهرين ضد المقاتلين الأكراد.