تركيا: مقتل 3 جنود بانفجار عبوة يدوية الصنع في عفرين

أعلن رئيس الوزراء التركي، بن علي #يلدرم، مقتل ثلاثة جنود أتراك، في خطاب نقله التلفزيون الخميس، بانفجار عبوة يدوية الصنع خلال عملية نزع قنابل في منطقة #عفرين شمال #سوريا.

وقال الجيش في بيان إن ثلاثة جنود آخرين أصيبوا بجروح، مؤكداً عدد القتلى.

وبهذا يرتفع إلى 49 عدد الجنود الأتراك الذي قتلوا خلال عملية " #غصن_الزيتون"، التي بدأتها أنقرة في كانون الثاني/يناير ضد وحدات حماية الشعب الكردية.

وسيطرت القوات التركية والفصائل الموالية لها، الأحد، على مدينة عفرين.

وتعد تركيا وحدات حماية الشعب، الفرع السوري لحزب العمال الكردستاني، الذي يخوض تمرداً مسلحاً على الأراضي التركية منذ 1984 وتصنفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون منظمة "إرهابية".