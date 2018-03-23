37 قتيلاً مدنياً بقصف روسي على عربين السورية

قتل 37 مدنياً في قصف روسي استهدف ليلاً بلدة #عربين في #الغوطة_الشرقية المحاصرة قرب #دمشق، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الجمعة.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس إن "القصف الروسي بالغارات والقنابل الحارقة تسبب بمقتل هؤلاء المدنيين في الأقبية حرقاً أو اختناقاً"، مشيراً إلى أن فرق الإنقاذ لم تتمكن من انتشالهم سوى في وقت لاحق خلال الليل وفجر الجمعة.

وحسب وكالة أسوشيتد برس فإن منقذين سوريين وجماعة تراقب الحرب قالوا إن 37 شخصا قتلوا في غارات جوية في بلدة في الغوطة الشرقية بالقرب من العاصمة دمشق، قبل ساعات من دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ بعد منتصف الليل.

وقال #فيلق_الرحمن، أحد أكبر ثلاثة فصائل في المنطقة مترامية الأطراف، إن هجمات #النظام_السوري المكثفة استهدفت المنطقة التي يسيطر عليها الخميس.

وقال منقذون يعرفون باسم "الخوذ البيضاء" إن الخسائر جاءت من غارة جوية ضربت ملجأ تحت الأرض في بلدة عربين.