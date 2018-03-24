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ماكرون يطالب أردوغان بالسماح لإدخال المساعدات إلى عفرين

المصدر: باريس - فرانس برس
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
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أفاد قصر #الإليزيه في بيان السبت بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل #ماكرون اتصل هاتفيا بنظيره التركي رجب طيب #أردوغان وعبر له عن "قلقه" إزاء الهجوم الذي تشنه #تركيا في منطقة #عفرين السورية.

وشدد الرئيس الفرنسي على "ضرورة إفساح المجال كاملاً أمام إدخال المساعدات الإنسانية".

وجاء في البيان أن ماكرون بعد أن أعرب عن "قلقه" إزاء الوضع في عفرين، شدد على "ضرورة إفساح المجال كاملا أمام إدخال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين، وإعطاء الأولوية المطلقة لمكافحة تنظيم #داعش الأمر الذي يعتبر رهانا أمنيا وطنيا لفرنسا".

كلمات دالّة

#الإليزيه, #ماكرون, #أردوغان, #تركيا, #عفرين, #داعش

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