إعلام الأسد: عناصر وعائلات فيلق الرحمن يغادرون الغوطة

أعلن إعلام #النظام_السوري أن حافلات قد أقلت عناصر وعائلات #فيلق_الرحمن وغادرت الغوطة بريف دمشق.

وغادرت 100 حافلة تنقل 6749 شخصاً، ربعهم من المقاتلين، المنطقة الخاضعة لفيلق الرحمن في الغوطة الشرقية، على ما أوردت وكالة أنباء النظام الرسمية سانا.

وكانت قد بدأت السبت المرحلة الثانية من عملية إجلاء المقاتلين وعائلاتهم من مناطق سيطرة #فيلق_الرحمن جنوب #الغوطة.

وغادرت ليل السبت أول دفعة من المقاتلين والمدنيين الذين تم إجلاؤهم من مناطق سيطرة فيلق الرحمن في جنوب الغوطة الشرقية في طريقها إلى محافظة #إدلب في شمال غربي سوريا، وفق ما أعلن إعلام النظام السوري.

وأفادت وكالة "سانا" التابعة للنظام بخروج 17 حافلة عبر معبر #عربين في الغوطة الشرقية وبداخلها 981 شخصاً من المسلحين وعائلاتهم، في دفعة هي الأولى من إجمالي نحو 7 آلاف تقرر خروجهم من عربين وعين ترما وزملكا وحي جوبر الدمشقي.

وكان إعلام النظام السوري أفاد في وقت سابق السبت بوصول عدد من الحافلات تقل أكثر من 500 من المسلحين وعائلاتهم إلى ممر عربين، تمهيداً لإخراجهم من الغوطة.