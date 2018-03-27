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المعارضة السورية: لا نثق بالأسد لإدخال المساعدات

المصدر: دبي - قناة العربية
توزيع مساعدات إنسانية في سوريا
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رفضت #المعارضة_السورية ما تم تداوله عن إمكانية إدخال المساعدات إلى جنوب #سوريا من مناطق النظام وليس عبر الحدود الأردنية.

وأعرب مجلس محافظة درعا عن عدم ثقته بالنظام ليمرر المساعدات والمواد الغذائية وفق بيانه، وأعطى الزبداني وداريا والغوطة مثالاً.

كما حذر كل من يتعامل مع منظمات النظام بأنه سيتعرض للملاحقة القضائية.

من جهته، اعتبر وزير الإدارة المحلية بـ #الحكومة_السورية_المؤقتة محمد المذيب لصحيفة "الشرق الأوسط" أن قبول دخول المساعدات عن طريق النظام يعني تطبيق المشروع الروسي باحتواء المناطق المحررة.

واعتبر أن النظام قد يتعمد تعطيل دخول المساعدات متى ما شاء.

كلمات دالّة

#المعارضة السورية, #سوريا, #الحكومة السورية المؤقتة

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