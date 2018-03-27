مقتل 11 مسلحاً كردياً وجنديين تركيين في عفرين السورية

قال مكتب حاكم إقليم خطاي التركي، الثلاثاء، إن الجيش قتل 11 مسلحاً كردياً الليلة الماضية في الإقليم الذي يقع جنوب البلاد على الحدود مع #سوريا، فيما أكد الجيش أن اثنين من جنوده قتلا في انفجار بمنطقة #عفرين السورية.

وجاء في بيان صادر عن مكتب حاكم الإقليم نقلته رويترز أن قوات الأمن التركية فتحت النار فقتلت المسلحين بعدما رصدت وجودهم في منطقة أرسوز في خطاي قرب #البحر_المتوسط.

وقال إن الجيش احتجز جثث 6 مسلحين وبنادق من طراز إم-16 وقاذفا للصواريخ وذخيرة. وأضاف أن السلطات تعتقد أن المسلحين مسؤولون عن عدد من الهجمات في الإقليم العام الماضي.

وتقاتل تركيا مسلحي حزب العمال الكردستاني منذ عام 1984.

وبدأ الجيش التركي وحلفاء له من المعارضة السورية هجوما عسكريا في يناير/كانون الثاني على وحدات حماية الشعب الكردية في منطقة عفرين السورية التي تقع على الجانب الآخر من الحدود مع خطاي.

وأفاد مصدر عسكري بأنهم سيطروا بالكامل على المنطقة مطلع الأسبوع.

من ناحية أخرى قالت القوات المسلحة التركية إن جنديين تركيين قتلا في انفجار عبوة ناسفة بدائية الصنع خلال عمليات تفتيش في منطقة عفرين، الاثنين.