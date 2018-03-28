الأسد يهدد بعملية ضخمة في دوما إذا لم تنسحب المعارضة

يستعد #النظام_السوري لعملية ضخمة في #دوما، آخر معقل للمعارضة في #الغوطة_الشرقية، في حال رفض فصيل جماعة جيش الإسلام تسليمها، وذلك وفقا لما كشفت صحيفة الوطن السورية.

ونقلت الصحيفة المقربة من النظام السوري عن مصدر عسكري قوله إن جميع القوات العاملة في الغوطة الشرقية تلقت توجيهات بالاستعداد لبدء عملية عسكرية ضخمة في دوما، وذلك في حال رفض #جيش_الإسلام الموافقة على تسليم المدينة ومغادرتها.

وأضاف المصدر أن اليومين القادمين سيكونان حاسمين، لكنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل.

من ناحية أخرى، تحاصر قوات النظام دوما في #الغوطة_الشرقية، ولا تزال المفاوضات جارية بين #جيش_الإسلام وروسيا.

وفي حين تحدثت روسيا عن اتفاق تم مع جيش الإسلام، نفى الأخير الأمر، وأكد أن روسيا لم تقدم ردا بعد بشأن مقترحات تتضمن بقاء مقاتليه والمدنيين في #دوما.

وقال حمزة بيرقدار، المتحدث العسكري باسم جماعة جيش الإسلام "نحن قرارنا قدمناه وهو البقاء، وهذا ليس قرارا على مستوى جيش الإسلام فقط وإنما على مستوى كافة المؤسسات والفعاليات والشخصيات الثورية في دوما".

يذكر أن سيطرة النظام على أغلب مناطق الغوطة منذ بدأ حملته العسكرية قبل أسابيع، تشكل انتكاسة للمعارضة منذ خروج المقاتلين من شرق حلب في 2016.درتها.