غوتيرس يدعو إلى إحالة ملف سوريا للجنائية الدولية

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو #غوتيريس إلى ضرورة إحالة ملف #سوريا الي المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبةِ المسؤولين عن #الجرائم منذ مارس الفين وأحد عشر وملاحقتِهم قضائيا.

وأكد غوتيرس في تقرير بشأن تنفيذ القرار الفين واربعمائة وواحد المتعلق بوقف القتال في سوريا على ضمان محاسبة مرتكبي الانتهاكات الخطيرة بسوريا، معتبرا انه أمر جوهري لتحقيق السلام.

كما اعتبر غوتيرش أن هدف أعضاء مجلس الأمن يجب أن يكون التخفيف من وطأة معاناة الشعب السوري وإنهائها

وأكد الأمين العام أن هناك دولا أعضاء وأطرافا في النزاع السوري مسؤولة عن ازدياد عدد القتلى المدنيين والدمار في سوريا.