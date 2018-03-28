لائحة مسربة بأسماء مليون ونصف مطلوب للأسد في سوريا

تتضمن لائحة أسماء مليون ونصف سوري ليسوا فقط من المشتتين في دول اللجوء، وإنما مطلوبون من قبل #نظام_الأسد وأجهزة مخابراته.

وتتجدد هذه اللائحة باستمرار، وقد تم تسريبها إلى موقع الكتروني معارض، وهي تضم معارضين بارزين، ومئات الآلاف من الناس العاديين.

وتتنوع التهم بين مطلوبين للخدمة العسكرية، أو التحريض على الاحتجاجات والهتاف ضد #النظام في مدنهم.

ويأتي الإثبات عبر محرك يظهر مع إدخال البيانات الشخصية إن كان الشخص مطلوبا، والتهمة المنسوبة إليه.

علما بأن بعض المطلوبين لا يزالون في المناطق التي تخضع لسيطرة #المعارضة، خاصة محافظة #إدلب التي تم نقل أعداد من المقاتلين والناشطين إليها بموجب اتفاقيات عندما أعيدت مناطقهم لسيطرة النظام.

ويتخوف بعضهم من احتجاز النظام لهم ومنعهم من الخروج.