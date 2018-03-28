لافروف يلتقي دي ميستورا غداً لبحث الملف السوري

نقلت وكالة الإعلام الروسية، الأربعاء، عن مصدر دبلوماسي لم تكشف عنه قوله، إن وزير الخارجية، سيرغي #لافروف، ومبعوث الأمم المتحدة إلى #سوريا، ستيفان #دي_ميستورا، سيجريان محادثات في موسكو الخميس بشأن آخر تطورات الوضع في سوريا.

من جهته، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو #غوتيرس، إلى ضرورة إحالة ملف سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة المسؤولين عن #الجرائم منذ آذار/مارس 2011 وملاحقتهم قضائياً.

وأكد غوتيريس، في تقرير بشأن تنفيذ القرار 2401 المتعلق بوقف القتال في سوريا، على ضمان محاسبة مرتكبي الانتهاكات الخطيرة في هذه البلاد، معتبراً أنه أمر جوهري لتحقيق السلام.

يشار إلى أن المفاوضات لا تزال جارية بين #جيش_الإسلام وروسيا. وفي حين تحدثت روسيا عن اتفاق تم مع جيش الإسلام، نفى الأخير الأمر، مؤكداً أن موسكو لم تقدم رداً بعد بشأن مقترحات تتضمن بقاء مقاتليه والمدنيين في #دوما، لافتاً إلى أنه من المتوقع إجراء اجتماع الأربعاء.

يذكر أن سيطرة النظام على أغلب مناطق الغوطة منذ بدأ حملته العسكرية قبل أسابيع، تشكل انتكاسة للمعارضة منذ خروج المقاتلين من شرق حلب في 2016.