لافروف: طردنا 60 دبلوماسياً أميركياً وأغلقنا القنصلية

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي #لافروف إن أطرافاً سعت للتضليل واتهمت موسكو باستخدام أسلحة محظورة في #الغوطة_الشرقية بالعاصمة السورية #دمشق.

وجاء حديث لافروف في مؤتمر صحفي مشترك له مع مبعوث الأمم المتحدة إلى#سوريا ستيفان دي ميستورا.

وأعرب لافروف عن قلق بلاده تجاه "وضع الشعب الكردي في سوريا".

وأكد الوزير الروسي أنه يجب الاتفاق على وقف المواجهات في #عفرين.

وأشار دي ميستورا إلى أن الأمم المتحدة تسعى لإيصال مساعدات إضافية للمدنيين في الغوطة.

وأضاف أنها تترقب أن يساهم اجتماع أستانا القادم في تنفيذ اتفاقات خفض التصعيد.

وتابع أنه يجب تسريع العملية السياسية في سوريا.

أزمة الجاسوس المسمم

من جهة أخرى، أعلن وزير الخارجية الروسي فيما يتعلق بالأزمة الدبلوماسية التي نشبت إثر اتهام موسكو بتسميم الجاسوس الروسي في بريطانيا أن موسكو استدعت السفير الأميركي.

وأكد لافروف أن بلاده قد طردت 60 دبلوماسيا أميركيا، وأغلقت القنصلية في سان بطرسبرغ.