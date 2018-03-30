سوريا الديمقراطية: لم نُبلَّغ بأي خطة أميركية للانسحاب

أكدت #قوات_سوريا_الديمقراطية التي تدعمها الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، أنها لم تُبلغ بأي خطة لانسحاب القوات الأميركية التي تعمل في سوريا ضمن التحالف الدولي ضد تنظيم داعش.

وأشار الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس الخميس، إلى أن الولايات المتحدة ستسحب قواتها من سوريا "قريباً جداً".

وقوات سوريا الديمقراطية التي تقودها وحدات حماية الشعب الكردية هي الشريك الرئيسي للتحالف بقيادة واشنطن في #سوريا حيث يشارك نحو 2000 جندي أميركي في المعركة ضد تنظيم داعش.

وقال المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية كينو جابرييل لوكالة "رويترز" في رسالة مكتوبة: "لا يزال عملنا وتنسيقنا مستمراً في إطار برنامج الدعم والعمليات المشتركة في جميع المناطق".

ووصف تصريح ترمب بأنه "ليس واضحاً والتصريحات التي أتت من مسؤولين أميركيين آخرين في الإدارة الأميركية لم تؤكد ذلك أو تنفه".

وعندما سئلت إن كانت الولايات المتحدة ستسحب قواتها من سوريا قالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية هيذر ناورت، إنها ليست على علم بأي خطة من هذا النوع.

وسئل المتحدث باسم التحالف، اليوم الجمعة، إن كانت القوات الأميركية تلقت إخطارا بقرار للانسحاب أو تستعد لتنفيذ ذلك فأجاب بأنه لن يعقب على أي عمليات مستقبلية.

وقال الكولونيل رايان ديلون في رسالة بالبريد الإلكتروني لـ"رويترز"، إن تنظيم #داعش لا يزال يسيطر على أراض في منطقتين بسوريا قرب هجين على نهر الفرات وفي دشيشة قرب الحدود مع العراق.

وذكر أنه جرى تقليص عمليات #التحالف الهجومية بسبب الأحداث في شمال غرب سوريا حيث تتصدى قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب لتوغل تركي يستهدف الوحدات في منطقة عفرين.

وأضاف: "التحالف وقوات سوريا الديمقراطية يواصلان البحث عن فرص لاستغلال نقاط داعش وتنفيذ ضربات ضد من تبقوا من الإرهابيين".